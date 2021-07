Riassunto: La divisione Siliconi di Shin-Etsu Chemical rafforza il proprio impegno per la neutralità carbonica

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–La divisione Siliconi di Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (sede centrale: Tokyo; presidente: Yasuhiko Saitoh) effettuerà un investimento del valore totale di 20 miliardi di yen per concretizzare più facilmente i propri sforzi per il raggiungimento di una riduzione del volume di emissioni di gas serra.

1. Investimento per la riduzione del volume di emissioni di gas serra nei processi produttivi della società.

Ridurremo del 14% rispetto ai valori attuali il volume delle emissioni di gas serra del Gunma Complex, il principale impianto di produzione della divisione Siliconi, incrementando ulteriormente il grado di autosufficienza dell’energia elettrica da noi utilizzata.

