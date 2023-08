Riassunto: La Designer Series di Linksys garantisce un look moderno ai più essenziali dispositivi Wi-Fi

Azienda leader nella connettività svela una nuova raccolta di prodotti di stile e alta qualità

IRVINE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Linksys®, azienda famosa in tutto il mondo per la connettività degli uffici aziendali e casalinghi, è felice di annunciare in una dichiarazione di intenti la propria nuova Designer Series. Questa raccolta di prodotti per la connettività sarà disponibile online e nei negozi nel corso dei prossimi mesi, fino alla fine dell’anno.









Questa recente aggiunta alla raccolta di prodotti Linksys prosegue la lunga tradizione di dispositivi innovativi e di alta tecnologia per la connettività per la casa, capaci di fornire un servizio di linea impeccabile e con un grado altissimi di affidabilità; il tutto condito da un design rinnovato capace di dare un look sofisticato e moderno ai tradizionali router Wi-Fi casalinghi.

