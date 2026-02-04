Riassunto: La crescita di Boomi accelera: le imprese adottano la sua piattaforma AI Activation come standard

Il leader nei settori dell’integrazione e dell’automazione registra una crescita dei clienti del 50% in poco più di tre anni

Oggi serve oggi oltre 30.000 clienti in tutto il mondo, tra cui più di un quarto delle società Fortune 500

Boomi dà impulso all’IA su scala aziendale con oltre 75.000 agenti attivi in produzione

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, il leader nel settore dell’automazione basata sull’IA, oggi ha annunciato che i risultati positivi conseguiti nell’integrazione aziendale e nell’AI agentica hanno raggiunto un momento decisivo grazie a una scalabilità senza pari, alle convalide di analisti indipendenti, ai risultati concreti ottenuti dai clienti e alla crescita dell’ecosistema. Con oltre 30.000 clienti in tutto il mondo – tra cui più di un quarto delle società Fortune 500 – la crescita costante di Boomi riflette la fiducia che le più grandi imprese del mondo ripongono nella sua piattaforma.

Referente per i media

Kristen Walker

Comunicazioni aziendali globali

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320