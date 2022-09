Riassunto: La città di Las Vegas collabora con NTT per implementare la rete privata più estesa degli Stati Uniti

Si creano opportunità per le aziende, il governo e le istituzioni scolastiche

La rete sarà basata sull’avveniristica piattaforma smart wireless aperta di NTT

LONDRA e LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd., leader mondiale nelle infrastrutture e nei servizi IT, oggi ha annunciato l’espansione della rete Private 5G (P5G) per la città di Las Vegas (CoLV) in occasione del Mobile World Congress 2022 (MWC) di Las Vegas, Nevada. Il progetto comporta l’implementazione e il provisioning della soluzione P5G di NTT per la realizzazione della rete privata più estesa degli Stati Uniti.

La rete fungerà da piattaforma aperta a disposizione delle imprese, del governo e delle istituzioni scolastiche locali, nell’obiettivo di implementare soluzioni innovative che arricchiscono la vita dei cittadini e dei visitatori di Las Vegas.

