Riassunto: La AGCO Agriculture Foundation concede una sovvenzione da 50.000 dollari USA a Providence Farm Collective

I fondi supporteranno le comunità di rifugiati e quelle con risorse limitate, aiutandole a coltivare prodotti alimentari e a migliorare la gestione e le pratiche di sicurezza in materia di cibo

DULUTH, Ga.–(BUSINESS WIRE)–La AGCO Agriculture Foundation (AAF), una fondazione privata il cui obiettivo è prevenire e alleviare la fame tramite lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, oggi ha annunciato di aver elargito una sovvenzione da 50.000 dollari USA a Providence Farm Collective (PFC), a supporto dell’implementazione di un sistema olistico di compostaggio presso l’azienda agricola e dell’ottimizzazione sia dell’efficienza dopo il raccolto, sia della sicurezza alimentare, presso la fattoria da 37 acri di PFC situata a Orchard Park, NY.





PFC è un’organizzazione non a scopo di lucro che supporta rifugiati, immigrati, persone di colore e agricoltori a basso reddito, nella regione occidentale dello stato di New York, che altrimenti non potrebbero accedere a terre coltivabili.

