Riassunto: L’86% dei consumatori desidera dai rivenditori un’AI più diversificata, equa e inclusiva, stando a un nuovo studio di Talkdesk

Il sondaggio Bias & Ethical AI in Retail di Talkdesk sottolinea quanto sia importante per i consumatori avere una AI responsabile e ciò che i rivenditori devono iniziare a fare se non l’hanno già fatto

Il 79% dei consumatori non acquistano prodotti raccomandati dall’intelligenza artificiale (AI) perché non sono personalizzati per riflettere i loro interessi.

Il 53% ritiene che il software di riconoscimento facciale basato sull’AI porterà a maggiori casi di discriminazione razziale.

Il 90% dei consumatori crede che i rivenditori debbano avere l’obbligo di trasparenza sulle modalità di utilizzo dei dati dei consumatori per informare l’utilizzo dell’AI.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–L’86% dei consumatori ritiene che i rivenditori debbano prendere iniziative per rendere l’AI più diversificata, equa e inclusiva (DEI), stando al Talkdesk Bias & Ethical AI in Retail Survey, il sondaggio di Talkdesk sui pregiudizi e l’etica nell’AI nel commercio al dettaglio, che offre informazioni sulle esperienze e le aspettative dei clienti nel mondo dell’AI in costante evoluzione.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

Christie Blake



pr@talkdesk.com