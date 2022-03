Riassunto: Kyoto Semiconductor collabora con Rochester Electronics

Kyoto Semiconductor amplia l’accesso dei clienti in tutto il mondo e offre loro un supporto a lungo termine fornendo a Rochester Electronics semiconduttori ottici di alta qualità per la comunicazione e il rilevamento.

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (Kyoto, Giappone), un produttore leader di soluzioni per dispositivi ottici con tecnologie di livello mondiale e qualità giapponese, collabora con Rochester Electronics LLC (Massachusetts, USA) per offrire ai clienti prodotti attivi e alla fine del ciclo di vita (end-of-life, EOL).

La partnership estende la portata dei clienti di Kyoto Semiconductor in tutto il mondo mentre migliora l’offerta di prodotti di Rochester Electronics con i prodotti di alta qualità di Kyoto Semiconductor per la comunicazione ottica e le apparecchiature di rilevamento.

“Kyoto Semiconductor è lieta di collaborare con Rochester Electronics, conosciuta per la gamma più estesa al mondo di semiconduttori alla fine del ciclo di vita (EOL) e la più ampia gamma di semiconduttori attivi.

