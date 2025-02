Riassunto: Kyocera istituisce la "O-RU Alliance" per promuovere l’implementazione della rete RAN aperta 5G in collaborazione con sei società di telecomunicazioni partner

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Kyocera Corporation (Kyoto, Giappone; Presidente: Hideo Tanimoto; "Kyocera") (TOKYO:6971) ha annunciato oggi la creazione della "O-RU Alliance" in data 3 marzo 2025, in collaborazione con le sei società di telecomunicazioni elencate di seguito in ordine alfabetico:

Alpha Networks Inc. (Taiwan; Presidente/direttore/CEO: Wen Fang Huang)

HFR, Inc. (Corea; CEO: Jong-Min Cheong)

Microelectronics Technology Inc. (Taiwan; Presidente e CEO: Eugene Wu)

SOLiD Inc. (Corea; Vicepresidente e CEO: Seung Hee Lee)

VVDN Technologies Pvt. Ltd (India; CEO: Puneet Agarwal)

WNC (Wistron NeWeb Corporation) (Taiwan; Direttore, presidente e CEO: Jeffrey Gau)

