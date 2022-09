Riassunto: Kyndryl presenta una nuova piattaforma, Kyndryl Bridge, per organizzare le risorse IT e potenziare la crescita aziendale.

La piattaforma porta trasparenza, ordine e un maggiore accesso alle più recenti innovazioni tecnologiche per i clienti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Kyndryl (NYSE: KD), il più grande fornitore di servizi di infrastruttura IT al mondo, ha annunciato oggi una nuova piattaforma di integrazione aperta che offre ai leader aziendali una visione in tempo reale delle loro complesse proprietà IT e un controllo senza precedenti sulla personalizzazione delle operazioni mission-critical.





Kyndryl Bridge sfrutta i punti di forza della tecnologia principale di Kyndryl. L’azienda vanta decenni di esperienza, modelli di dati operativi e proprietà intellettuale per generare intuizioni attuabili che ridefiniscono il modo in cui le imprese migliorano e accelerano i loro obiettivi di analisi e di business basati sull’intelligenza artificiale. In questo modo, crea un percorso ininterrotto tra il business digitale e la tecnologia che lo guida.

