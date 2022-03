Riassunto: Kymeta stipula un contratto con OneWeb per la distribuzione di servizi di connettività satellitare nell’orbita terrestre bassa a forze armate, governi e clienti commerciali

I terminali u8 a pannello piatto manovrati elettronicamente di Kymeta creano i presupposti per la connettività mobile a banda larga e ad alta velocità distribuita attraverso la costellazione satellitare LEO di OneWeb

REDMOND, Washington–(BUSINESS WIRE)–Kymeta (www.kymetacorp.com), la società leader nel settore delle antenne a pannello piatto che sta globalizzando le connessioni mobili, e OneWeb (www.oneweb.world), l’azienda di comunicazioni satellitari nell’orbita terrestre bassa (low Earth orbit, LEO), hanno annunciato in data odierna di aver stipulato un contratto di distribuzione in partenariato per la fornitura di servizi di connettività a banda larga in tutto il mondo.

La rete di satelliti LEO di OneWeb fornirà ai clienti di Kymeta accesso alla connettività a banda larga a bassa latenza e alta velocità ovunque nel mondo, che si sia in movimento o meno.

Kymeta fornisce la linea di terminali mobili ad alto rendimento pienamente integrati a basso consumo energetico e a elevata larghezza di banda ampiamente adottata da forze armate, governi, aziende e clienti operanti nel settore marittimo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

