Riassunto: Kymeta lancia la prima antenna a pannello piatto per il settore marittimo nella rete LEO di OneWeb

Ora disponibile in commercio, il terminale LEO compatto a bassa potenza Peregrine u8 di Kymeta, abbinato alla rete LEO di OneWeb, trasformerà le comunicazioni marittime.

REDMOND, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Il leader mondiale nelle antenne satellitari a pannello piatto Kymeta (www.kymetacorp.com) e la società di comunicazioni satellitari a orbita terrestre bassa (LEO) OneWeb (oneweb.net) oggi hanno annunciato la disponibilità commerciale di Peregrine u8, il terminale LEO di Kymeta guidato elettronicamente. Si tratta della prima antenna a pannello piatto al servizio del mercato marittimo della rete LEO di OneWeb.





Questa novità assoluta nel settore rende possibile un nuovo standard di connettività per i clienti del comparto marittimo alla ricerca di performance eccezionali e di una connettività affidabile in mare aperto, una zona spesso non coperta dalle reti esistenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

