Riassunto: Kymeta e IP Access International stringono una collaborazione per la fornitura di soluzioni di comunicazione di prossima generazione alle autorità di pubblica sicurezza e agli addetti al primo soccorso

I servizi critici per la connettività mobile forniti tramite la linea di prodotti Kymeta™ u8 e una soluzione a banda larga di sviluppo congiunto sono ora a disposizione della vasta clientela operanti nel settore della pubblica sicurezza di IP Access International

REDMOND, Washington–(BUSINESS WIRE)–Kymeta (www.kymetacorp.com), la società di comunicazioni che globalizza le connessioni mobili, e IP Access International (www.ipinternational.net), prestigioso fornitore di soluzioni satellitari per comunicazioni mobili e fisse, hanno annunciato oggi la stipula di un contratto di collaborazione per lo sviluppo e la distribuzione di soluzioni ottimizzate agli addetti al primo soccorso in tutto il Nord America impiegando i terminali e i servizi a banda larga e LTE di Kymeta.

IP Access gestisce al momento la maggiore rete satellitare di pubblica sicurezza del Paese, che comprende oltre 1.000 agenzie sue clienti e 1.700 endpoint unici.

