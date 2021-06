Riassunto: Kymeta amplia la propria rete di offerte per governi e autorità militari grazie a una collaborazione strategica con Comtech

Il binomio terminale Kymeta u8 e modem Comtech sfrutta il protocollo OpenAMIP per comunicazioni mission-critical integrate

REDMOND, Washington–(BUSINESS WIRE)–Kymeta (kymetacorp.com), la società di comunicazioni che globalizza le connessioni mobili, ha annunciato oggi una partnership tecnologica strategica con Comtech EF Data Corp. (comtechefdata.com), fornitore leader di apparecchiature per comunicazioni satellitari. L’accordo consente a Kymeta di ampliare la propria rete di offerte per il terminale Kymeta™ u8 grazie all’interoperabilità con il modem SLM-5650B di Comtech.





L’abbinamento dell’antenna dell’u8 e del modem di Comtech effettuato utilizzando il protocollo Open Antenna to Modem Interface Protocol (OpenAMIP), uno standard open source del settore per l’integrazione tra antenna e router, che consente l’integrazione perfetta e il funzionamento automatico utilizzando forme d’onda con controllo di parità a bassa densità (Low Density Parity Check, LDPC) e forme d’onda STANAG 4486 edizione 3, allegato E (EBEM).

Il Comtech SLM-5650B è un modem certificato per le comunicazioni satellitari globali a banda larga del Comando strategico delle Forze armate degli Stati Uniti (U.S. Army Forces Strategic Command, ARSTRAT) destinato all’impiego in reti di backhaul a uso commerciale, così come in applicazioni governative e militari.

