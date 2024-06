Riassunto: Konvi lancia un’opportunità di investimento unica: la borsa Birkin di Alec Monopoly

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Konvi, la piattaforma di investimenti frazionari in beni di lusso leader in Europa, ha annunciato il lancio di un’opportunità irripetibile di investire in un’esclusiva borsa Birkin disegnata da Alec Monopoly. Si tratta di un investimento particolarmente interessante, poiché combina l’opera d’arte di un artista prestigioso con uno dei migliori strumenti di investimento al mondo – la borsa Birkin – e l’azienda si aspetta un forte interesse da parte degli investitori.





Il valore di una borsa Birkin aumenta non appena usciti dal negozio, e si dice che sia un investimento migliore dell’oro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Michael Deeny/Angus Guironnet



Chatsworth



+44 (0)207 440 9780



Konvi@chatsworthcommunications.com