Riassunto: Konfer lancia il catalogo dei controlli della compliance DORA per aiutare l’UE a rispettare la scadenza del gennaio 2025, e collabora con l’importante studio legale Osborne Clarke per offrire i controlli della compliance DORA alle organizzazioni UE

MILPITAS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Konfer, la società di prodotti Agentic AI con sede nella Silicon Valley, oggi ha annunciato il lancio del Konfer DORA Compliance Controls Catalog (catalogo dei controlli della compliance DORA) per aiutare gli istituti finanziari UE a rispettare la scadenza dell’ottemperanza alla nuova normativa fissata per il gennaio 2025.





Il Konfer DORA Control Questions Catalog è pensato per guidare gli istituti finanziari tra le complessità del Digital Operational Resilience Act (DORA), il regolamento sulla resilienza operativa digitale. L’agente AI di Konfer ha interpretato la vasta normativa DORA, convertendo gli obblighi in domande di controllo pratico. Queste domande non sono valutano la compliance, ma integrano anche le risposte del team per offrire un panorama dettagliato della resilienza operativa di un’organizzazione, identificando potenziali vulnerabilità e migliorando i processi di gestione del rischio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

karthik@konfer.ai

charlotte.schuurman@osborneclarke.com