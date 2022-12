Riassunto: Komgo rileva GTC per creare la più grande piattaforma al mondo per la digitalizzazione della finanza commerciale

TORONTO & GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–GlobalTrade Corporation (GTC) ha annunciato oggi di essere stata acquisita da Komgo, una società con sede in Svizzera. Insieme, Komgo e GTC offrono soluzioni di digitalizzazione della finanza commerciale a più di 120 clienti multinazionali e alle loro oltre 11.000 controllate, connettendole alle loro istituzioni finanziarie e ai fornitori di servizi commerciali su base globale.





“Insieme, Komgo and GTC forniranno la più ampia copertura, e volumi maggiori, per i nostri utenti aziendali e bancari. Stiamo unendo l’esperienza nelle materie prime di Komgo con le competenze nel settore di GTC, consolidando il mercato per i servizi commerciali digitali. La finanza commerciale sta passando a una struttura digitale e siamo orgogliosi di essere all’avanguardia di questa transizione”, ha dichiarato Souleïma Baddi, CEO di Komgo.

