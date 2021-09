Riassunto: Kobots, società danese di robotica è aperta agli investitori

ODENSE, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Chi ha creato Kobots sa che gli addetti del settore edilizio lavorano in maniera più sana, più produttiva e più a lungo quando vengono utilizzati robot per automatizzare in parte il flusso di lavoro. Utilizzando la piattaforma britannica del crowdsourcing, Seedrs – che non ha un requisito di investimento minimo – Kobots sta invitando tutti a investire nei suoi robot per aiutare il futuro dell’edilizia.

Le vendite del robot di Kobots utilizzato per tagliare il cartongesso “Amigo” sono partite nel 2020, e Kobots sta raccogliendo 10 milioni di corone danesi (1,4 milioni di euro) per finanziare la sua espansione internazionale. Amigo è stato sviluppato dal carpentiere danese Peter Hartvigsen per tagliare automaticamente il cartongesso utilizzando dimensioni inserite in un’app sul cellulare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa



Consulente PR di Kobots



Malene Grouleff



+45-28915809



malene@grouleff.it