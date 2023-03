Riassunto: KnowBe4 rileva che gli enti governativi statali e locali faticano a difendersi da attacchi ransomware e Business Email Compromise (BEC)

KnowBe4 pubblica la relazione “The Economic Impact of Cyber Attacks on Municipalities” e nota che questi settori faticano a difendersi dagli attacchi informatici per mancanza di supporto

TAMPA BAY, Fla.–(BUSINESS WIRE)–KnowBe4, fornitore della maggior piattaforma mondiale per la formazione sulla consapevolezza in materia di sicurezza e per la simulazione del phishing, ha pubblicato una nuova relazione, dal titolo “The Economic Impact of Cyber Attacks on Municipalities” (Impatto economico dei cyberattacchi sugli enti comunali), che dimostra l’impatto dei crimini informatici sugli enti statali e locali.

Il documento di KnowBe4 riporta in dettaglio i costi finanziari, gli effetti sulla reputazione, il livello di fiducia del pubblico e altre conseguenze dei cyberattacchi sugli enti comunali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

