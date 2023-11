Riassunto: KnowBe4 pubblica il 2023 Holiday Kit per aiutare gli utenti a proteggersi dalle frodi digitali

Il kit gratuito contiene importanti consigli, video e risorse per aiutare le persone a evitare le truffe durante l’intenso periodo delle festività natalizie, spesso sfruttato da malintenzionati

Questo kit di strumenti offre informazioni utili sulle varie truffe attive durante le festività e mira a fornire gli utenti finali con risorse per contrastare le minacce del periodo natalizio e applicare le migliori pratiche per evitare di diventare le prossime vittime. Seguendo i consigli e le raccomandazioni all’interno del kit, gli utenti finali saranno pronti a un’esperienza online sicura in tutto il periodo delle festività natalizie.

