Riassunto: KnowBe4 istituisce il 6 agosto come Giornata nazionale dell’ingegneria sociale

KnowBe4 guida il cambiamento nell’ambito della sensibilizzazione alla sicurezza informatica mediante l’istituzione della Giornata nazionale dell’ingegneria sociale nel calendario delle feste nazionali

TAMPA BAY, Florida–(BUSINESS WIRE)–KnowBe4, fornitore della più grande piattaforma al mondo di formazione per la sensibilizzazione alla sicurezza e le simulazioni di phishing, ha annunciato oggi l’istituzione della Giornata nazionale dell’ingegneria sociale, che verrà festeggiata il 6 agosto di ogni anno. Questa nuova festa nazionale, inserita ufficialmente nel calendario delle feste nazionali, ha come obiettivo l’informazione dei singoli e delle organizzazioni in merito ai rischi associati alle tattiche di ingegneria sociale utilizzate negli attacchi informatici.

Si stima che criminali informatici sfruttino le tattiche di ingegneria sociale nel 98% degli attacchi informatici, generando in media oltre 4,5 milioni di USD in danni.

