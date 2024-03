Riassunto: KLM Royal Dutch Airlines ottimizza le operazioni delle linee aeree grazie a Gurobi

Con il supporto del risolutore Gurobi, lo strumento di ottimizzazione KLM permette di creare facilmente piani a lungo termine per gli equipaggi e di adattarli rapidamente a cambiamenti imprevisti.

BEAVERTON, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Gurobi Optimization, LLC, leader nello sviluppo della tecnologia di intelligence a fini decisionali, oggi ha annunciato che il suo risolutore agevola la funzionalità di CrewVision, l’innovativo strumento sviluppato da KLM Royal Dutch Airlines (KLM) in collaborazione con Boston Consulting Group (BCG) per facilitare la pianificazione a lungo termine per gli equipaggi di linee aeree.









CrewVision rende facile creare piani quinquennali ottimali per gli equipaggi tenendo conto di vari fattori cruciali quali modifiche alle norme del settore, alle flotte, alle esigenze di assunzione e ai requisiti di formazione – un miglioramento significativo rispetto alla precedente previsione di nove mesi.

