Riassunto: KLDiscovery rilascia Client Portal nell’area EMEA

Dedicato all’uso esclusivo dei clienti di KLDiscovery, questo strumento proprietario di business intelligence e analisi è ora disponibile per il mercato europeo e fornisce in modo istantaneo agli utenti maggiore visibilità, comprensione e controllo su ogni questione nei loro portafogli

EDEN PRAIRIE, Minn.–(BUSINESS WIRE)–KLDiscovery Inc. (“KLDiscovery”, o “KLD”, o ancora la “Società”), leader di settore nella gestione dei dati, nella governance delle informazioni, nell’eDiscovery e nelle soluzioni per i servizi di consulenza a livello globale, annuncia la disponibilità del suo esclusivo Client Portal nell’area EMEA. Client Portal di KLDiscovery è uno strumento proprietario per la visualizzazione dei dati che offre agli utenti l’accesso a richiesta a intelligence e analisi commerciali da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Facilitando l’accesso a informazioni sui casi critici e sui parametri finanziari, Client Portal aiuta gli utenti a ottenere visibilità, informazioni approfondite e controllo grazie a potenti funzionalità come:

Dashboard dinamici e interattivi con decine di punti dati in tempo reale.

