Riassunto: KLDiscovery amplia il suo programma di franchising primo nel suo genere per il mercato europeo dell’eDiscovery, creando opportunità imprenditoriali immediate nel Regno Unito

Disponibile inizialmente solo nel mercato degli USA, la società sta crescendo in modo aggressivo e globalizzando la sua innovativa opportunità di franchising, con occasioni ora disponibili nel Regno Unito

EDEN PRAIRIE, Minnesota (USA)–(BUSINESS WIRE)–KLDiscovery Inc. (“KLDiscovery” o “KLD” o la “Società”) ha annunciato oggi che la società sta offrendo tramite la propria filiale opportunità di franchising sul mercato dell’eDiscovery nel Regno Unito. In qualità di fornitore leader di soluzioni di servizi globali di gestione dei dati, governance delle informazioni, eDiscovery e consulenza, KLDiscovery offre un modello aziendale collaudato che si avvale di una presenza a livello globale, di tecnologia end-to-end tramite il modello EDRM, un servizio clienti sempre attivo e una cultura aziendale straordinariamente solida per aiutare i propri clienti a farsi strada tra tutti i loro impegni legali, normativi e di risposta agli incidenti informatici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

