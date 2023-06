Riassunto: Klas annuncia il lancio di TRX D8 2.0, accelerando la registrazione dei dati per la guida all’autonoma di quinto livello

TRX D8 2.0 è il primo data logger per autoveicoli adattabile a supportare la registrazione basata su PCIe e rete con velocità di scrittura fino a 200Gbps per la registrazione dei dati e archiviazione e prestazioni su scala cloud.





STOCCARDA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Klas, un leader globale nelle soluzioni tecnologiche di tipo robusto, ha annunciato alla Fiera di Stoccarda ADAS & Autonomous Vehicle Technology Expo il lancio delle sue soluzioni di data logging per il settore automobilistico di nuova generazione, il TRX D8 2.0, sviluppato per registrare la crescita senza precedenti dei dati su base visione per sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS, advanced driver assistance systems) e funzionalità di guida autonoma (AD, autonomous driving).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Gina Whelan, Klas, sales@klasgroup.com