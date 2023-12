Riassunto: Klas annuncia il lancio di Kortex™ V, una postazione di comando mobile per un processo decisionale decentralizzato

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Klas, azienda leader globale nel settore della tecnologia edge, ha annunciato la disponibilità di Kortex V, una postazione di comando mobile scalabile per un processo decisionale decentralizzato. Kortex V è stato progettato per offrire supporto alle applicazioni a elevato utilizzo di calcolo per comando, controllo e comunicazioni (C3) e ai multi-cloud privati in ambienti con connettività DDIL (degraded, denied, intermittent and limited).









Kortex V è la prima piattaforma di calcolo disponibile in commercio a supportare la modernizzazione della postazione di comando, eliminando il monolite centralizzato di server, con un’architettura di calcolo distribuito ad alte prestazioni a sostegno di operazioni con posti di comando resilienti.

Chris Ericksen, Klas, sales@klasgroup.com