Riassunto: KKR investe in Zenobē per accelerare il processo di decarbonizzazione dei trasporti globali e fornire servizi essenziali per la rete elettrica

KKR investirà circa 750 milioni di dollari per far crescere Zenobē in due delle più grandi opportunità di mercato per la decarbonizzazione delle infrastrutture: soluzioni per il passaggio all’elettrico delle flotte di veicoli e per lo stoccaggio delle batterie

KKR e l’attuale azionista di maggioranza, Infracapital, diventeranno azionisti di maggioranza insieme per una collaborazione strategica: Infracapital reinvestirà nel business

L’investimento è il primo per proseguire nella strategia di lotta al cambiamento climatico di KKR, dedicato proprio alla crescita di soluzioni a impatto zero e per facilitare il passaggio ad asset meno inquinanti

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–KKR, fondo di investimento leader nel mondo, ha oggi annunciato che investirà circa 750 milioni di dollari per far crescere Zenobē, azienda leader nel settore dell’elettrificazione dei trasporti e delle soluzioni di stoccaggio per le batterie, con l’obiettivo di accelerare il processo di dcerbonizzazione globable delle flotte di veicoli a diesel, fornendo anche servizi per le reti elettriche che sono cruciali per la decarbonizzazione del settore energetico.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

KKR

Alastair Elwen



FGS Global



T: +44 20 7251 3801



E: KKR-Lon@FGSGlobal.com

Zenobē

Beth Townsend



Hill + Knowlton Strategies



T: +44 7510 768007



E: Zenobē@hkstrategies.com

Infracapital

Colette Cahill



T: + 44 7500 547034



E: Infracapital@teneo.com