Riassunto: KIWI lancia KIWI GO, il vaporizzatore monouso dotato di coil in ceramica con tecnologia FEELM Max

VERONA, Italia–(BUSINESS WIRE)–KIWI, leader italiano nella tecnologia della vaporizzazione, è orgoglioso di annunciare il lancio in Italia di KIWI GO, basato su FEELM Max, la prima soluzione usa e getta al mondo dotata di coil in ceramica. KIWI GO riflette un progresso rivoluzionario nella tecnologia dello svapo e adotta evoluzioni che migliorano l’esperienza della vaporizzazione, confermando ulteriormente l’impegno di KIWI per l’innovazione incentrata sugli utenti.





L’evoluzione di KIWI GO nel settore della vaporizzazione

KIWI GO, con FEELM Max nel 2022, la prima soluzione monouso al mondo dotata di coil in ceramica, rappresenta un progresso rivoluzionario nella tecnologia dello svapo. Questo prodotto assolutamente innovativo dimostra l’impegno di KIWI per un’innovazione incentrata sugli utenti che porta l’esperienza della vaporizzazione a nuovi livelli.

Contacts

Media:

Ruiqi Wang



Ruiqi.wang@smooretech.com