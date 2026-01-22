Riassunto: Kioxia selezionata nel report dei Top 100 Global Innovators 2026 di Clarivate

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Kioxia Corporation è stata inserita nell'elenco dei Top 100 Global Innovators 2026 di Clarivate, un riconoscimento attribuito alle aziende più innovative a livello globale da parte di Clarivate Plc. Si tratta della quinta volta che Kioxia ha ricevuto questo premio prestigioso come riconoscimento dei suoi successi nell'ambito della proprietà intellettuale.

I premi Top 100 Global Innovators 2026 sono stati assegnati alle aziende e organizzazioni più innovative al mondo, sulla base dell'analisi proprietaria di Clarivate delle tendenze in materia di proprietà intellettuale e di brevetti. La metodologia si avvale di un modello che misura l'innovazione e si concentra su livelli elevati uniformi di prestazioni e sviluppi in termini di capacità di innovazione, con tutte le idee che competono allo stesso livello.

