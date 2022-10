Riassunto: Kioxia presenta una tecnica di blocco false-lock-aware per i ricetrasmettitori PAM4 a 56 Gbps in occasione dell’ESSCIRC 2022

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Kioxia Corporation, leader mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato lo sviluppo di una tecnica di blocco false-lock-aware per ricetrasmettitori PAM4 a 56 Gbps in occasione dell’ESSCIRC 2022 (IEEE European Solid-State Circuits Conference 2022) il 22 settembre.

Negli ultimi tempi, uno dei metodi di modulazione multilivello PAM4 inizia ad essere utilizzato in luogo di un NRZ convenzionale per le infrastrutture di rete che includono una velocità e una capacità di trasmissione più elevate, come i centri dati. Tuttavia, quando si utilizza il PAM4, il clock recovery può occasionalmente fallire e, di conseguenza, le prestazioni dei ricevitori possono essere seriamente degradate dai segnali di clock errati.

