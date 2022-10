Riassunto: Kinetic Technologies presenterà a electronica 2022 soluzioni di gestione dell’alimentazione, controllo dei motori e connettività intelligente all’avanguardia del settore

Esperti tecnici dimostreranno come le sue soluzioni a semiconduttore avanzate e innovative possano rivoluzionare i progetti elettronici di prossima generazione per i consumatori, le comunicazioni, l’industria, l’automotive e le imprese

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Kinetic Technologies, leader nei circuiti integrati per la gestione dell’alimentazione e l’interfaccia video/audio, annuncia la sua partecipazione a electronica 2022, presentando le sue soluzioni leader nel settore della gestione dell’alimentazione, del controllo dei motori e della connettività intelligente per i mercati dei consumatori, delle comunicazioni, dell’industria, dell’automobile e delle imprese.

Kinetic Technologies, che si terrà dal 15 al 18 novembre 2022 a Monaco di Baviera, in Germania, è lieta di invitare i partecipanti a visitare lo stand 160 nel padiglione C2, dove il suo staff tecnico sarà a disposizione per effettuare dimostrazioni dal vivo dei prodotti e fornire raccomandazioni tecniche su come i vantaggi unici dei prodotti IC di Kinetic possano essere implementati nei progetti di prodotti elettronici.

