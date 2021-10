Riassunto: Kinesso assume talenti a livello globale per posizioni di vicepresidente esecutivo

Ex dirigente di Dentsu passa a Kinesso

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Kinesso risponde all’appello di futura crescita globale annunciando oggi l’assunzione di Nick Bass per la posizione di recente creazione di coordinatore globale della gestione dei talenti per incarichi di vicepresidente esecutivo per Kinesso. I responsabili della gestione dei talenti in ambito regionale e marketing di Kinesso riferiranno a Bass. L’assunzione arriva sulla scia di continui investimenti in risorse umane nei periodi di maggiore crescita, tra cui spiccano iniziative come la Kind Week (una settimana di ferie retribuite) per il personale negli Stati Uniti e in Canada e una partnership con il Dr. Kim Hires per aiutare ad affrontare a livello aziendale le situazioni di esaurimento psicofisico dei dipendenti.

Oltre ad apportare competenze nella gestione dei talenti e delle risorse umane nell’ambito dello stesso ruolo che ricoprirà, Nick vanta 15 anni di esperienza nei settori del marketing digitale, della tecnologia e delle blue chip.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Lanie Miller Jones



lanie.millerjones@kinesso.com