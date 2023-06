Riassunto: Kinaxis presenta le novità nelle innovazioni di prodotto per l’orchestrazione dell’intera supply chain

Dalla pianificazione fino all’esecuzione e alla sostenibilità, l’azienda continua a dettare il passo delle innovazioni per il settore

NASHVILLE, Tenn.–(BUSINESS WIRE)–In occasione di Kinexions, la conferenza annuale dedicata alla comunità dei suoi clienti, Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), fornitore leader di soluzioni per la gestione della supply chain, ha presentato le più recenti innovazioni di prodotti per l’intero comparto logistico. Svelate nel corso dell’intervento inaugurale del Day One, queste innovazioni mirano a conferire alle aziende la trasparenza, il controllo e l’agilità necessarie per orientarsi nel volatile panorama imprenditoriale attuale.

“I giorni del flusso a cascata di informazioni trasmesse tra i team sono ormai un lontano ricordo”, ha dichiarato John Sicard, presidente e CEO di Kinaxis.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rapporti con i media

Jaime Cook | Kinaxis



jcook@kinaxis.com

289-552-4640

Rapporti con gli investitori

Rick Wadsworth | Kinaxis



rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613