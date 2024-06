Riassunto: Kinaxis annuncia i risultati della votazione della riunione annuale degli azionisti

OTTAWA, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Kinaxis® Inc. (“Kinaxis” o la “Società”) (TSX:KXS), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per l’orchestrazione della catena di fornitura, ha ricevuto l’approvazione per tutte le risoluzioni presentate durante l’odierna riunione annuale degli azionisti (la “Riunione”), come illustrato nella circolare riguardante le informazioni sulla gestione in data 18 aprile 2024 (la “Circolare”).





1. Elezione degli amministratori

Gli azionisti hanno votato eleggendo tutti e sette gli amministratori nominati al consiglio di amministrazione Kinaxis affinché rimangano in carica fino alla chiusura della prossima riunione annuale degli azionisti della Società o finché i loro successori non saranno eletti o nominati.

2. Nomina dei revisori

Gli azionisti hanno votato approvando la nomina di KPMG LLP a revisore di Kinaxis, ruolo che KPMG LLP svolgerà fino alla chiusura della prossima riunione annuale degli azionisti o finché non sarà nominato un successore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rapporti con i media

Jaime Cook | Kinaxis



jcook@kinaxis.com

289-552-4640

Rapporti con gli investitori

Rick Wadsworth | Kinaxis



rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613