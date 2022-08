Riassunto: Kinaxis acquisisce MPO per connettere la pianificazione della catena di fornitura con l’esecuzione in tempo reale per ordini perfetti

L’aggiunta di visibilità multi-aziendale, la gestione degli ordini e la gestione dei trasporti amplia la visione di Kinaxis per una pianificazione parallela e completa

OTTAWA, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), l’autorità alla guida dell’agilità per un processo decisionale rapido e sicuro in un mondo imprevedibile, ha annunciato oggi di aver acquisito MPO, società con sede europea che offre una piattaforma SaaS globale unificata su base cloud per il coordinamento di ordini da più parti, di inventario e trasporti. In un’operazione che si è chiusa il 15 agosto 2022, Kinaxis ha acquisito tutte le quote di MPO per circa $45 milioni, suddivisi in circa il 75 percento in contanti e il 25 percento del corrispettivo in azioni.

