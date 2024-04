Riassunto: Kinaxis accoglie Valantic nel proprio ecosistema di partner in espansione

I consulenti europei leader nel settore della trasformazione digitale accrescono la presenza globale di Kinaxis

OTTAWA, Ontario & MONACO–(BUSINESS WIRE)–Kinaxis ® Inc. (TSX:KXS), leader mondiale nell’orchestrazione end-to-end della supply chain, ha dato oggi il benvenuto al suo nuovo partner di system integration (SI), Valantic, una delle aziende leader a livello mondiale nel campo delle soluzioni digitali, della consulenza e del settore software, nell’ecosistema di partner in espansione dell’azienda. Valantic sosterrà Kinaxis nell’espansione del proprio programma PartnerLink a fianco di specialisti regionali in grado di offrire servizi personalizzati di assistenza all’implementazione, per soddisfare le esigenze di mercato specifiche, e metterà a disposizione la sua esperienza decennale nelle complesse implementazioni software aziendali, nell’ottica di aiutare le aziende della regione europea a ottimizzare le loro attività di supply chain globale.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con i media

Jaime Cook | Kinaxis



jcook@kinaxis.com

289-552-4640

Relazioni con gli investitori

Rick Wadsworth | Kinaxis



rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613