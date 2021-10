Riassunto: Kempower lancia una collaborazione con Gilbarco Veeder-Root per offrire soluzioni di ricarica per EV

Gilbarco Veeder-Root offrirà i caricatori per veicoli elettrici (EV) di Kempower come parte della sua gamma di prodotti EVerse.

Le soluzioni per la ricarica rapida DC di Kempower sono costruite su scala sono adatte a tutti i tipi di EV.

Il basso impatto dei prodotti Kempower consentirà ai clienti di Gilbarco Veeder-Root di utilizzare spazi limitati in aree densamente popolate.

LAHTI, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Kempower, un importante fornitore di tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica, ha annunciato una collaborazione con Gilbarco Veeder-Root (GVR), il leader globale nelle soluzioni tecnologiche per il mercato del rifornimento al dettaglio e dei punti vendita convenience. GVR offrirà i caricatori per EV di Kempower come parte della sua gamma EVerse, che comprende anche software di gestione della rete, oltre a servizi di installazione e manutenzione.





