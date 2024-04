Riassunto: Kelp e PitchBook annunciano una partnership per la condivisione di dati

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Kelp, una piattaforma fintech analitica e decisionale per investitori alternativi, e PitchBook, il fornitore leader di dati per i mercati azionari e creditizi privati e pubblici, sono entusiasti di annunciare oggi la decisione di integrare i dati di PitchBook nella suite software di Kelp. Questa collaborazione segna un traguardo importante nella ricerca di soluzioni guidate dai dati assieme a una digitalizzazione all’avanguardia per promuovere innovazione nell’ecosistema dei mercati privati.









Con il lancio di questa partnership, i clienti di Kelp possono integrare i dati di PitchBook, tra cui dati finanziari di società pubbliche e private, investitori, fondi, soci accomandatari e fornitori di servizi, direttamente nella loro istanza di Kelp.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Douglas A. Trafelet



Direttore generale



Douglas.t@kelpglobal.com

+44 7920 487 553