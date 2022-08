Riassunto: Katalyst prosegue l’espansione globale con l’acquisizione di Geopost Energy

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Katalyst Data Management ha annunciato oggi l’acquisizione di Geopost Energy, società fornitrice di servizi e prodotti per la gestione dei dati del settore gas-petrolifero con sede a Rio de Janeiro. Geopost Energy offre ai propri clienti l’accesso istantaneo a dati integrati di ogni tipo, tra cui informazioni sismiche, interpretazioni e dati sulla produzione a registro. Geopost, inoltre, fornisce informazioni e notizie costantemente aggiornate su tutti gli aspetti delle attività energetiche e petrolifere brasiliane offshore e onshore. L’acquisizione rappresenta per Katalyst un’importante espansione nella regione sudamericana, confermando le crescenti capacità di supporto alla clientela in tutte le regioni in cui la società opera.

