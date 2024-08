Riassunto: Kape Technologies ed ExpressVPN annunciano Zac Eller come GM, Global Partnerships & Business Development

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Kape Technologies ed ExpressVPN oggi annunciano la nomina di Zac Eller a GM, Global Partnerships & Business Development, rafforzando il team commerciale senior del gruppo mentre continuano ad ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti dall’azienda, realizzando un internet più sicuro e più libero.









L’ex dirigente di Sony, Netflix e Fox ha un curriculum di successo nell’espansione di aziende in crescita basata dagli abbonamenti nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi digitali grazie a collaborazioni strategiche e nuovi canali commerciali.

Nel suo nuovo incarico, Eller guiderà le partnership globali del gruppo e le iniziative di sviluppo commerciale per i prodotti per la privacy di Kape, compreso il suo più importante marchio per la privacy, ExpressVPN.

