Riassunto: KANEKA: “Development of Polymer Synthesis Technology by Microorganisms using CO2 as Direct Raw Material” scelto come “Green Innovation Fund Project” dalla NEDO

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Kaneka Corporation (sede: Minato-ku, Tokyo; presidente: Minoru Tanaka; d’ora innanzi denominata “Kaneka”), Bacchus Bio innovation Co. , Ltd (sede: città di Kobe, Hyogo; presidente: Mikio Tanji; d’ora innanzi denominata “Bacchus”), JGC Holdings Corporation (sede: città di Yokohama Kanagawa; presidente e CEO: Masayuki Sato; d’ora innanzi denominata “JGC HD”) e Shimadzu Corporation (sede: città di Kyoto, Kyoto; presidente: Yasunori Yamamoto; d’ora innanzi denominata “Shimadzu”) hanno annunciato che la proposta di progetto congiunto “Development of Polymer Synthesis Technology by microorganisms using CO2 as direct raw material” (“Sviluppo di una tecnologia di sintesi polimerica tramite microrganismi, con la CO2 utilizzata come materia prima diretta”, d’ora innanzi denominato ‘il progetto’) è stata selezionata da “Green Innovation Fund Project*1 / Promotion of Carbon Recycling Using CO2 from Biomanufacturing Technology as a Direct Raw Material” (“Progetto per un fondo di innovazione verde*1 / Promozione del riciclo del carbonio utilizzando la CO2 con tecnologie di bioproduzione come materia prima diretta”) come implementazione pianificata, sponsorizzata dall’Organizzazione per lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche e industriali (NEDO).





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

KANEKA CORPORATION



Ufficio investitori e PR



Chika Harada



Info_Pro@kaneka.co.jp