Riassunto: Kaneka completa la costruzione di uno stabilimento per la produzione di dispositivi medici in Hokkaido

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Kaneka Corporation (sede centrale: Minato-ku, Tokyo; presidente: Kazuhiko Fujii) (TOKYO:4118) ha aperto il sito produttivo di Tomatoh, nell’area di Tomakomai Tobu, in Hokkaido, con l’obiettivo di trasformare il portfolio e ampliare l’attività; la cerimonia di apertura si è tenuta il 26 agosto. Il sito produttivo di Tomatoh è la settima sede nazionale dell’azienda *1 e la prima nuova sede in 54 anni.









Lo stabilimento per la produzione di dispositivi medici *2 all’interno del sito produttivo di Tomatoh produrrà dispositivi di purificazione del sangue per adsorbimento “Rheocarna™” e dispositivi di purificazione del plasma per adsorbimento “Liposorber™”.

