Riassunto: Kalray annuncia il lancio di produzione del nuovo processore per DPU “Coolidge™2” ottimizzato per l’IA e l’elaborazione dati intensiva

La nuova versione del processore Coolidge™ fornisce prestazioni di elaborazione fino a 10 volte superiori risultando adatta per carichi di lavoro correlati all’IA e ad applicazioni di archiviazione con grandi quantità di dati

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Kalray (Euronext Growth Parigi: ALKAL), leader nel campo delle tecnologie hardware e software per i mercati del computing incentrate sui dati e dalle prestazioni elevate, dal cloud all’edge, annuncia il tape-out1 di Coolidge™2, una nuova versione del processore per DPU Coolidge™ di terza generazione. Basato sull’architettura brevettata MPPA® (Massively Parallel Processor Array) di Kalray, il Coolidge™2 è stato progettato per fornire prestazioni ancora più elevate nell’elaborazione di dati per l’intelligenza artificiale (IA) e applicazioni generali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

