Riassunto: KAGA FEI sviluppa il modulo combinato LAN wireless/Bluetooth WKR612AA1 integrato nel processore che supporta lo standard Matter

YOKOHAMA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–KAGA FEI Co., Ltd., fornitore globale di moduli wireless leader per brevi distanze, ha annunciato oggi il lancio del modulo combinato LAN wireless/Bluetooth WKR612AA1 integrato nel processore per supportare lo sviluppo dei dispositivi compatibili con lo standard Matter.









È stato sviluppato un modulo compatibile con lo standard Matter, con supporto per Wi-Fi 6, Bluetooth Low Energy e IEEE 802.15.4, allo scopo di abilitare il funzionamento hostless per dispositivi per smart home.

Il modulo WKR612AA1 dispone di un’antenna integrata e ha ottenuto diverse certificazioni. Di conseguenza riduce i tempi di sviluppo e i costi di certificazione per i dispositivi di automazione domestica e di elettrodomestici intelligenti come lucchetti smart, videocamere di sorveglianza, dispositivi domestici, robot aspirapolvere e telecomandi per boiler, consentendo un time-to-market più rapido.

