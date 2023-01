Riassunto: Juniper Networks scelta per l’upgrade della rete backbone IP centrale di Virgin Media O2 e prepararla all’800G

La nuova infrastruttura supporterà esperienze utente di livello superiore e la crescita sostenibile dell’azienda

SUNNYVALE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Juniper Networks (NYSE: JNPR), leader nelle reti sicure e basate sull’intelligenza artificiale, oggi ha annunciato che Virgin Media O2, tra i maggiori fornitori di servizi fissi e mobili del Regno Unito con circa 50 milioni di connessioni multimediali online, grazie a Juniper ha completato con successo l’upgrade della propria rete backbone IP centrale per il supporto dell’800G. Virgin Media O2 sta investendo in un’infrastruttura sostenibile a lungo termine per supportare la crescita continuativa dei dati e della domanda di larghezza di banda. Questo investimento consente il rapido lancio di servizi che generano fatturato e, al contempo, riducono in modo significativo i costi legati ai requisiti in termini di energia, raffreddamento e ingombro.

