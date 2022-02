Riassunto: Juniper Networks collabora con Vodafone e Parallel Wireless a una rivoluzionaria sperimentazione su possibili applicazioni di soluzioni Open RAN

L’architettura basata su software multimarca apre la strada verso maggiori opportunità di business nel campo delle comunicazioni mobili e il miglioramento delle esperienze per gli utenti

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–Juniper Networks (NYSE: JNPR), tra i leader nel campo delle reti sicure gestite dall’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI), ha annunciato oggi una collaborazione con Vodafone e Parallel Wireless, azienda pioniera nel campo delle soluzioni Open RAN, finalizzata all’effettuazione di una sperimentazione con controller RAN intelligenti (RAN Intelligent Controller, RIC) multimarca per applicazioni di controllo degli accessi basate sull’utenza. La sperimentazione, inizialmente avviata nei laboratori di test di Vodafone in Turchia e della quale è prevista la continuazione presso le infrastrutture di collaudo aziendali, supporta interfacce O-RAN e affronta le principali sfide imprenditoriali a cui devono far fronte gli operatori di telefonia mobile per quanto riguarda personalizzazione dell’esperienza degli utenti, generazione sostenibile di reddito e riduzione delle spese in conto capitale (CAPEX) e operative (OPEX) per i servizi 4G e 5G.

La sperimentazione è basata su un’architettura aperta definita da software che sfrutta la virtualizzazione per offrire una gestione più programmabile e automatizzata del traffico tramite autorizzazioni granulari agli utenti.

