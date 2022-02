Riassunto:  Jump Trading entra nel mercato dei titoli di stato europei di Tradeweb

Il pricing arriva ai partecipanti bancari in streaming grazie alla nuova API EUGV STAQ di Tradeweb

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), un operatore leader globale di mercati telematici su prodotti finanziari di tasso, credito, azionario e mercato monetario, ha oggi annunciato che Jump Trading è entrato nel suo mercato dei titoli di Stato europei per offrire ai partecipanti bancari la liquidità in streaming attraverso la nuova API EUGV STAQ di Tradeweb. Jump, un’importante azienda di trading proprietario a carattere globale, utilizza già la funzionalità per inviare in streaming i suoi prezzi azionabili su titoli del debito pubblico americano su Tradeweb.

“Condividiamo la passione di Jump per le soluzioni tecnologiche ad alto contenuto innovativo, e siamo molto felici di accoglierli tra noi come fornitore di liquidità specializzato per i titoli di Stato europei”, ha affermato Nicola Danese, Responsabile di European Fixed Income presso Tradeweb.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

