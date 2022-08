Riassunto: Jump Crypto si appresta a realizzare un nuovo client di validazione per la blockchain Solana, per migliorare la capacità e l’affidabilità della rete

Jump Crypto mette a frutto la propria eccellenza in materia di ricerca e sviluppo per migliorare l’efficienza di una delle blockchain più veloci al mondo

CHICAGO e ZUGO, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Jump Crypto, un’organizzazione che sviluppa le infrastrutture critiche necessarie per la catalizzazione della crescita dell’ecosistema crypto, e la Solana Foundation, organizzazione no profit che opera per il decentramento, l’avanzamento e la sicurezza della rete Solana, una blockchain a performance elevate, oggi rendono noto un impegno ambizioso mirato ad aumentare la capacità e l’affidabilità della rete Solana grazie allo sviluppo di un nuovo client di validazione open source per la rete, basato sul linguaggio di programmazione C++.

