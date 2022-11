Riassunto: Jumbo e Hanshow annunciano una nuova partnership per digitalizzare oltre 700 negozi

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Jumbo, la seconda catena di supermercati più grande dei Paesi Bassi, che ha punti vendita anche in Belgio, ha annunciato una partnership esclusiva con il fornitore globale di soluzioni per il retail Hanshow per trasformare digitalmente la sua rete di negozi.





Jumbo è stata fondata nel 1921 e attualmente possiede più di 700 negozi nei Paesi Bassi e in Belgio. È rinomata a livello locale per la sua ampia gamma di selezioni e per l’attenzione personalizzata rivolta sia ai clienti che ai dipendenti.

Con la trasformazione digitale del suo modello commerciale, Jumbo sta diventando uno dei principali rivenditori al dettaglio in Europa. Ciò è in parte dovuto al Jumbo Tech Campus, che facilita l’innovazione delle soluzioni e dei canali digitali di Jumbo per collegare le attività di vendita al dettaglio online e offline, rafforzando al contempo le relazioni con i clienti.

