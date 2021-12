Riassunto: JSSI accelera la strategia digitale con l’acquisizione di TRAXXALL

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Jet Support Services, Inc. (JSSI), il principale fornitore indipendente di servizi di supporto alla manutenzione e finanziari per l’industria dell’aviazione d’affari, ha annunciato oggi l’acquisizione di TRAXXALL. Fondata nel 2013, TRAXXALL fornisce soluzioni software-as-a-service (“SaaS”) per il monitoraggio della manutenzione degli aerei, la gestione dell’inventario delle parti e il software basato su cloud per migliorare il flusso di lavoro di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) degli aerei. Con sede a Montreal, Canada, TRAXXALL ha uffici in tutto il mondo.

TRAXXALL è emersa rapidamente come un giocatore significativo nel mercato del monitoraggio della manutenzione. Nominata dal Financial Times come una delle aziende in più rapida crescita delle Americhe, TRAXXALL fornisce software per aiutare i clienti a ridurre i tempi di fermo degli aerei, migliorare l’accuratezza dei dati e avere una visibilità completa sui costi di manutenzione, l’inventario dei pezzi e le operazioni di MRO.

