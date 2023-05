Riassunto: JSR Life Sciences annuncia il consolidamento operativo di KBI Biopharma, Inc. e Selexis SA per operare come un’unica organizzazione, offrendo un’esperienza fluida per i partner

Il nuovo modello di KBI rafforzerà l’efficienza operativa, promuoverà la chiarezza strategica e accelererà l’innovazione per i clienti biofarmaceutici globali

SUNNYVALE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–JSR Life Sciences oggi ha annunciato che KBI Biopharma, Inc. (KBI) e Selexis SA si stanno consolidando come un’unica organizzazione sotto il nome KBI Biopharma per accelerare l’innovazione e la crescita per i suoi clienti biofarmaceutici globali. La nuova struttura consentirà soluzioni fluide e integrate per clienti, sviluppo di linee cellulari attraverso lo sviluppo dei processi a servizi produttivi cGMP clinici e commerciali per programmi per mammiferi.

L’approccio operativo semplificato supporta i clienti nell’accelerazione rapida dello sviluppo e della produzione di farmaci, creando maggiore flessibilità, efficienze e semplificando l’esperienza per i partner.

